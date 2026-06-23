Il Senato vota il ddl sulla caccia: estese sia le aree consentite che le specie cacciabili

Per le opposizioni comunque il provvedimento è incostituzionale, andando espressamente contro l'articolo 9 che ha introdotto il concetto di tutela ambientale, di protezione della biodiversità e della sostenibilità ambientale anche per le future generazioni. 80 i voti favorevoli a Palazzo Madama 56 i contrari e adesso il disegno di legge passerà alla Camera. Il provvedimento definisce la caccia come un'attività a tutela dell'ambiente, della sua biodiversità e degli ecosistemi, i cacciatori diventano dei bioregolatori. Aumentano anche le specie di animali catturabili e il lupo non sarà più una specie particolarmente protetta come è adesso.