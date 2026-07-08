Schlein: "Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci"

"Noi possiamo promettere che saremo uniti, testardamente unitari. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci". Lo afferma la segretaria Pd Elly Schlein parlando al comizio del 'campo largo' a Napoli. "Uniti andremo insieme a vincere le prossime elezioni e a cambiare questo paese, per renderlo un paese più giusto, un paese migliore, un paese dove tutte e tutti hanno la stessa opportunità di contribuire al benessere collettivo", ha aggiunto. Schlein ha concluso: "Dopo quattro anni di governo Meloni il Paese non sta meglio. Avevano i numeri in parlamento per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che cambiasse in concreto la vita degli italiani".