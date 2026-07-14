Il Consiglio dei ministri approva il nuovo disegno di legge sulla sicurezza

Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio scorso che ha avuto il via libera finale alla Camera ad aprile. Tra le norme introdotte con quel provvedimento c'era già una stretta anti maranza: chi porta fuori casa, e senza motivo valido, un coltello di almeno 8 centimetri rischia il carcere da sei mesi a tre anni. Se il fatto avviene su treni e bus, si applica l'aggravante. Inoltre, la novità principale è un'estensione sul fermo preventivo nei confronti di manifestanti e persone ritenute pericolose per l'ordine pubblico: ora può essere effettuato anche dai vigili urbani.