Ddl sicurezza, il governo studia un'ulteriore stretta anti-maranza

Tra le norme introdotte con il provvedimento era già prevista una particolare attenzione in chiave anti-maranza: chi porta fuori casa, e senza motivo valido, un coltello di almeno 8 centimetri rischia il carcere da sei mesi a tre anni. Se il fatto, poi, avviene su treni e bus, si applica l'aggravante. Per le lame sotto i 5 centimetri non serve giustificazione grazie alla deroga voluta dal centrodestra al Senato. Punita inoltre la vendita di coltelli ai minori, con sanzioni da 500 a 3.000 euro per i negozianti