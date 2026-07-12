Roma, aggredì gli agenti vicino al Colosseo: espulso il 18enne coinvolto

È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con un messaggio pubblicato su X. "Un messaggio chiaro: chi aggredisce le Forze dell'ordine e viola le regole del nostro Paese non resterà impunito", ha scritto il ministro.