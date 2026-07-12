blindate anche le strade

Olbia, "allarme pompa" scambiato per "allarme bomba" e in chiesa arrivano gli artificieri

Il caos dopo un messaggio automatico frainteso partito dopo l'innalzamento del livello del galleggiante delle pompe di sollevamento nei sotterranei

12 Lug 2026 - 13:38
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La città di Olbia è stata protagonista di un simpatico "cortocircuito comunicativo". Nella basilica di San Simplicio, un messaggio telefonico automatico è stato frainteso e così l'allarme "pompa idraulica" è diventato "allarme bomba". Immediato l'arrivo delle volanti e degli investigatori del commissariato della cittadina sarda che hanno prontamente blindato la zona circostante la Basilica.

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L'intervento degli agenti di Olbia

  Sul posto sono arrivati anche i cinofili della polizia di frontiera e gli artificieri da Sassari. Si tratta di una procedura obbligatoria da attuare in casi come questi, anche quando l’allarme risulta poi "inesistente".

Falso allarme Cosa è successo esattamente lo racconta la Nuova Sardegna. Un piccolo guasto ha portato all'innalzamento del livello del galleggiante delle pompe di sollevamento, il quale si trova nei sotterranei della chiesa. A quel punto è scattato il segnale che solitamente indica malfunzionamenti e di conseguenza un messaggio telefonico automatico, collegato a cinque numeri differenti. Dall'altra parte della cornetta, chi ha risposto, ha frainteso le parole scambiando la parola "pompa" per "bomba".

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Il parroco della basilica, don Antonio Tamponi, ha poi spiegato ai giornalisti dell'Unione Sarda la versione di quanto accaduto: "Dopo l'alluvione del 2013, nella chiesa è stato installato un impianto di rilevamento delle bombe d'acqua, è andato in tilt il software che ha mandato in allarme il sistema".

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