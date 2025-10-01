Logo Tgcom24
Monaco, l'Oktoberfest chiuso per allarme bomba

01 Ott 2025 - 10:09
© ansa

© ansa

Le autorità di Monaco di Baviera, in Germania, hanno annunciato la chiusura dell'Oktoberfest a causa di un allarme bomba. "L'area del festival rimarrà chiusa almeno fino alle 17:00", si legge in una nota diffusa dal municipio. 

monaco
oktoberfest

