Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina, in provincia di Ancona a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. A Castelbellino, dove gli alunni della scuola dell'infanzia erano pronti a salire sul palco per la tradizionale festa di fine anno sono arrivate due telefonate che hanno fatto annullare tutto. La vicenda, riportata da il Resto del Carlino e ora è al centro delle indagini dei carabinieri.