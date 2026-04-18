Usa, allarme su un volo Chicago-New York: volo dirottato su Pittsburgh, evacuati i passeggeri
Una volta arrivato in Pennsylvania, il volo è stato immediatamente esaminato da un reparto artificieri dell'Fbi
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Un allarme improvviso è scattato mentre un volo United Airlines, decollato da Chicago, si stava dirigendo verso l'aeroporto di New York LaGuardia. L'aereo è stato dirottato sulla pista di atterraggio più vicina, quella dello scalo internazionale di Pittsburgh. A darne l'annuncio l'Fbi, anche se al momento non è chiaro cosa abbia messo in allerta le autorità. Le uniche notizie al momento filtrate, e ancora non confermate dalla polizia federale americana, parlano di un "pericolo bomba".
Il volo evacuato e il sopralluogo dell'Fbi
La minaccia è stata segnalata dall'Fbi alla cabina di pilotaggio del volo United 2092, decollato dall'aeroporto di O'Hare circa un'ora prima. Il volo, toccato terra a Pittsburgh, è stato immediatamente messo in sicurezza. I passeggeri sono stati evacuati nel bel mezzo della pista di atterraggio e gli agenti speciali dell'Fbi dell'unità Ordigni esplosivi, con il sostegno dell'Allegheny County Airport Authority, ha controllato il velivolo. "L'analisi del mezzo ha avuto risultati negativi", si legge in una dichiarazione aggiornata delle forze dell'ordine. "Gli agenti hanno sgomberato la scena".