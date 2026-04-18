La minaccia è stata segnalata dall'Fbi alla cabina di pilotaggio del volo United 2092, decollato dall'aeroporto di O'Hare circa un'ora prima. Il volo, toccato terra a Pittsburgh, è stato immediatamente messo in sicurezza. I passeggeri sono stati evacuati nel bel mezzo della pista di atterraggio e gli agenti speciali dell'Fbi dell'unità Ordigni esplosivi, con il sostegno dell'Allegheny County Airport Authority, ha controllato il velivolo. "L'analisi del mezzo ha avuto risultati negativi", si legge in una dichiarazione aggiornata delle forze dell'ordine. "Gli agenti hanno sgomberato la scena".