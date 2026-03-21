È morto Robert Mueller, l'ex capo dell'Fbi che indagò sui legami tra Trump e gli 007 russi

È morto a 81 anni Robert Mueller, l'ex capo dell'Fbi che ha trasformato l'agenzia federale in una delle armi principali per la lotta al terrorismo dopo l'attentato alle Torri Gemelle. E che poi, diversi anni più tardi, è stato il procuratore di punta nell'indagine sul Russiagate, che mirava a sottolineare presunti legami tra i servizi di disinformazione russi e la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2016. Proprio il presidente, pochi minuti dopo che la notizia è stata resa nota, ha commentato: "Sono contento sia morto".