Con la crescente paura di un conflitto armato "divenne sempre più importante garantire che Danimarca e Groenlandia non fossero sole. Il sostegno europeo era assolutamente cruciale per dissuadere gli Stati Uniti", spiega Dr, secondo cui "un'Ue divisa sarebbe stata un disastro per il Regno di Danimarca. Avrebbe inviato un segnale agli Stati Uniti, indicando che probabilmente non ci sarebbero state gravi conseguenze pratiche" qualora avessero tentato l'annessione della Groenlandia. "Un'Ue unita, d'altro canto, avrebbe segnalato che una violazione della sovranità della Groenlandia non si sarebbe limitata a un conflitto tra Stati Uniti e Regno di Danimarca, ma sarebbe stato un conflitto tra Usa e Ue, e quindi un conflitto che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per l'economia statunitense", prosegue l'analisi.