Groenlandia, Copenaghen e Nuuk propongono una missione Nato sull'isola

L'iniziativa avanzata al segretario generale della Nato Mark Rutte

19 Gen 2026 - 19:47
Danimarca e Groenlandia hanno proposto la formazione di una missione di monitoraggio della Nato in Groenlandia. Lo ha annunciato il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen dopo un incontro con il segretario generale dell'Alleanza del nord atlantico, Mark Rutte. "L'abbiamo proposta noi, il segretario generale ne ha preso atto e credo che ora potremo, auspicabilmente, ottenere un quadro che ne definisca l'attuazione", ha dichiarato il ministro alla televisione danese, alla presenza della ministra degli Esteri della Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

