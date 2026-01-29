Non è l'unica mossa a sostegno della causa groenlandese quella di Young che in un altro messaggio ha annunciato di aver preso una decisione, se possibile, ancora più clamorosa. "La mia musica non sarà mai disponibile su Amazon finché sarà di proprietà di Bezos", definito "un miliardario che appoggia il presidente" Trump. L'invito ai suoi fan è dunque quello di boicottare la multinazionale a stelle e strisce: "Ci sono molti modi per evitare Amazon e sostenere cittadini e aziende americane che forniscono gli stessi prodotti. Io l’ho fatto con la mia musica e chi la cerca può trovarla in molti altri posti. Purtroppo la mia presa posizione ha una ricaduta negativa sull’etichetta discografica nel breve periodo, ma penso che il messaggio che sto inviando sia importante e netto. Grazie a chi acquista musica da negozi locali e dai servizi digitali indipendenti".