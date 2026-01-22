le conseguenze delle posizioni trumpiane

Groenlandia, in Danimarca è boom di app per boicottare i prodotti Usa

Si chiamano NonUSA e Made O'Meter e nell'ultima settimana il loro download è cresciuto dell'867% negli store digitali

22 Gen 2026 - 14:56
© Afp

In Danimarca boom di due app che aiutano a boicottare i prodotti Usa. Si chiamano NonUSA e Made O'Meter e nell'ultima settimana il loro download è cresciuto dell'867% negli store digitali. Le rilevazioni, condotte dalla società di analisi AppFigures e riprese dal sito specializzato TechCrunch, arrivano in un momento politico incandescente in cui il presidente Usa Donald Trump minaccia di annettere la Groenlandia.

Come funzionano le due app per boicottare i prodotti Made in Usa?

 Entrambe le applicazioni, NonUSA e Made O'Meter, sono specializzate nell'identificare i prodotti statunitensi ed eventualmente cercare alternative locali e sono disponibili sui principali negozi digitali. Poche ore fa l'app NonUSA ha raggiunto il primo posto dei download in Danimarca, solo il giorno prima era sesta e il 9 gennaio era in 441esima posizione.

I principali mercati di NonUSA sono Danimarca, Norvegia, Svezia e Islanda. Made O'Meter ha invece una diffusione più limitata e è ora quinta nella classifica dell'App Store danese. Complessivamente, secondo le rilevazioni degli analisti di Appfigures, i download medi giornalieri di entrambe sono cresciuti dell'867% nell'ultima settimana rispetto a quella precedente.

Energia, gli investimenti Ue in Groenlandia

E' l'ultima delle proteste dei consumatori danesi che nei mesi scorsi hanno già organizzato un boicottaggio popolare dei prodotti made in Usa, incluso la cancellazione delle vacanze negli States e l'abbandono degli abbonamenti ai servizi di streaming statunitensi, come Netflix.

