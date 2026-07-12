Cagliari, respinto dalla scuola di danza: spara contro la titolare della palestra e poi si uccide

L'uomo già nei giorni scorsi avrebbe provato invano a iscriversi a un corso di flamenco, ma ha ricevuto un netto rifiuto da parte della titolare. Nella mattinata del 12 luglio, al secondo "no" alla sua richiesta, ha impugnato un fucilo calibro 12, regolarmente detenuto, e ha esploso il proiettile verso la titolare, non centrandola. La donna è riuscita a salvarsi e scappare all'interno dell'edificio assieme a una testimone. Subito dopo, davanti all'ingresso della scuola di danza, l'uomo ha rivolto l'arma contro di sé e si è tolto la vita. Il personale del 118, intervenuto tempestivamente, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 52enne. Gli inquirenti stanno ascoltando diverse persone per comprendere la dinamica dei fatti. Al termine delle operazioni di sopralluogo, la salma è stata trasferita presso le camere mortuarie dell'Ospedale A. Brotzu di Cagliari, dove, su disposizione della Procura della Repubblica, sarà programmata l'autopsia già nei prossimi giorni.