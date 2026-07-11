Uccide il fratello a colpi di mannaia dopo un litigio

I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino, Guarrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento: Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria, avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito dal fratello. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore. L'aggressione ha coinvolto anche il figlio dell'assalitore, nipote della vittima, rimasto a sua volta ferito.