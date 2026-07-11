Nel Catanese

Uccide il fratello a colpi di mannaia dopo un litigio

Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore che è stato arrestato per omicidio volontario

11 Lug 2026 - 11:46
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Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina dell'11 luglio sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania.

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La ricostruzione dell'aggressione

  I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino, Guarrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento: Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria, avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito dal fratello. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore. L'aggressione ha coinvolto anche il figlio dell'assalitore, nipote della vittima, rimasto a sua volta ferito.

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La vittima morta in ospedale

  Le condizioni di Natale Guarrera erano apparse da subito critiche, rendendo necessario l'intervento dell'elisoccorso per un disperato trasferimento d'urgenza. Il quadro clinico, però, è precipitato poco dopo l'arrivo dell'uomo al pronto soccorso, dove è morto. Il presunto omicida è stato arrestato per omicidio volontario da carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

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