Lecce, uccide il fratello e confessa in videochiamata alla famiglia in Bangladesh

Stando a quanto si apprende, i due fratelli lavoravano in un bar a Tricase, nella zona del porto, ed erano arrivati in Italia a qualche anno di distanza l'uno dall'altro. Pare che la vittima fosse inserita dal 2023 nel progetto Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) che fa capo al comune di Tricase. L'uomo non viveva con il fratello, ma inseme ad altri connazionali in un appartamento gestito dal progetto. Il 33enne, all'arrivo delle forze dell'ordine, non ha tentato la fuga, al contrario i carabinieri lo hanno arrestato in evidente stato di shock e subito dopo ha ammesso l'omicidio, pur non spiegando i motivi alla base della lite.