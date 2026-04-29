Alcuni amici presenti avrebbero ripreso con il loro smartphone l'aggressione, diffondendo le immagini sui social. Durante l'attacco del cane, stando a quanto emerge dai video, le sorelle avrebbero continuato a insultare la 13enne. Il legale, vista la gravità delle lesioni e la dinamica dell'aggressione, ha chiesto alla procura la contestazione del tentato omicidio. Nella denuncia si sottolinea che il cane è stato utilizzato come "arma impropria" potenzialmente letale. Presso la procura di Lecce è stato depositato anche un secondo esposto, questa volta relativo ai genitori delle due ragazze. A loro viene contestata l'omessa custodia dell'animale perché avrebbero consentito alle figlie minorenni di gestire senza adeguata vigilanza un cane di tale stazza e pericolosità, in un contesto pubblico e in orario serale.