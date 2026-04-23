Scoperta casa-discarica nel Casertano: famiglia con tre bimbi viveva tra rifiuti ed escrementi di animali

La proprietaria dell'immobile, ossia la madre, è stata denunciata per abbandono e gestione illecita di rifiuti. L'abitazione è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia al Comune, mentre le autorità hanno avviato tutte le procedure necessarie per la messa in sicurezza dell'area. I tre bambini sono stati temporaneamente affidati a un familiare. Della vicenda è stata informata anche la Procura per i minorenni, che valuterà gli ulteriori provvedimenti da adottare per la tutela dei minori coinvolti.