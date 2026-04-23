Hotel di lusso per cani, nella suite da 1.500 euro tra menù vegani e sartoria su misura

Non solo arredi: la ricerca di comodità ai massimi livelli per i cani si estende anche ai servizi extra offerti come per esempio la lavanderia e la stireria oppure la sartoria specializzata nel cucire su misura cappottini per esemplari di ogni stazza. "I proprietari possono scegliere se dormire in stanza con loro oppure il pillow menu selezionando il cuscino, la cuccia o la chaise longue più adatta per il proprio animale", dice Jenny Rossi, guest experience manager. L'hotellerie di lusso cerca di avvicinare cani e proprietari su ogni aspetto dell'accoglienza, dalla cucina gourmet con proposte di assaggi vegetariani e vegani, fino al bagno con accappatoi e asciugamani abbinati.