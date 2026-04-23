Hotel di lusso per cani, nella suite da 1.500 euro tra menù vegani e sartoria su misura
"Realpolitk" documenta la nuova frontiera dell'accoglienza per gli animali domestici
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L'inchiesta di "Realpolitik" sul mondo del lusso per cani prosegue a Milano dove anche nella settimana del Salone del Mobile 2026 spopolano gli hotel a cinque stelle specializzati nell'accoglienza degli amici a quattro zampe.
Dagli arredi con materiali anallergici agli impianti sonori che diffondono musica a frequenza moderata: le suite canine sono allestite per curare nei minimi particolari le esigenze di quei proprietari disposti a spendere cifre elevate pur di soddisfare il comfort dei propri cuccioli. "Dai calciatori agli artisti fino alla gente comune, molti considerano i cani come figli", dice all'inviata della trasmissione di Rete 4 Alessandro Misani, direttore di hotel. E aggiunge: "Nei periodi di alta stagione una stanza di questo tipo può costare fino a 1.500 euro a notte".
Non solo arredi: la ricerca di comodità ai massimi livelli per i cani si estende anche ai servizi extra offerti come per esempio la lavanderia e la stireria oppure la sartoria specializzata nel cucire su misura cappottini per esemplari di ogni stazza. "I proprietari possono scegliere se dormire in stanza con loro oppure il pillow menu selezionando il cuscino, la cuccia o la chaise longue più adatta per il proprio animale", dice Jenny Rossi, guest experience manager. L'hotellerie di lusso cerca di avvicinare cani e proprietari su ogni aspetto dell'accoglienza, dalla cucina gourmet con proposte di assaggi vegetariani e vegani, fino al bagno con accappatoi e asciugamani abbinati.