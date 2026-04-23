A "Realpolitik"

Milano Design Week, la nuova frontiera del benessere per cani: dalle ciotole elisabettiane al pet bar

"Realpolitik" esplora il polo dedicato all'universo a quattro zampe

23 Apr 2026 - 09:41
© Da video

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All'edizione 2026 della Milano Design Week protagonisti sono anche loro, i cani. "Realpolitik" ha esplorato il nuovo distretto espositivo dedicato al benessere per gli amici a quattro zampe. Dalle ciotole stilizzate come i collari elisabettiani allo shooting fotografico fino al pet bar: la creatività nell'uso di materiali e colori non conosce limiti e si adatta alle esigenze pensate per gli animali domestici.

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Cucce, collari, guinzagli: gli accessori quotidiani, tutti rigorosamente in design, in mostra a Lambrate spaziano per usi e gusti come, per esempio, una linea di prodotti naturali per la cura quotidiana. "La spesa è impegnativa anche solo per il parrucchiere", dice la proprietaria di un barboncino. Vedere ma sempre di più anche farsi vedere: tra le tendenze spopolano i set fotografici per cani dove professionisti provano a catturare la posa che più valorizza il muso dell'animale. "Il mercato cresce ed è attento ai bisogni etologici di animali e proprietari che hanno interesse ad avere oggetti belli da vedere oltre che comodi", spiega Amelia Valletta, curatrice del Pet Design District.

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"L'idea nasce dall'esigenza per chi ha cani e gatti in famiglia i gestire alcune situazioni quotidiane con oggetti funzionali", spiega all'inviata del programma di Rete 4 Marco Corbani, organizzatore della mostra. "Le nostre case sono arricchite da oggetti che servono per star bene i nostri animali e che vorremmo sempre più belli", aggiunge l'ideatore, Luca Carminati. E dopo una sessione di shooting fotografico per chi vuole concedersi una pausa spunta anche il pet bar dove una mousse a base di yogurt con condimenti vegetali soddisfa i palati più esigenti. 

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