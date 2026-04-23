Milano Design Week, la nuova frontiera del benessere per cani: dalle ciotole elisabettiane al pet bar

Cucce, collari, guinzagli: gli accessori quotidiani, tutti rigorosamente in design, in mostra a Lambrate spaziano per usi e gusti come, per esempio, una linea di prodotti naturali per la cura quotidiana. "La spesa è impegnativa anche solo per il parrucchiere", dice la proprietaria di un barboncino. Vedere ma sempre di più anche farsi vedere: tra le tendenze spopolano i set fotografici per cani dove professionisti provano a catturare la posa che più valorizza il muso dell'animale. "Il mercato cresce ed è attento ai bisogni etologici di animali e proprietari che hanno interesse ad avere oggetti belli da vedere oltre che comodi", spiega Amelia Valletta, curatrice del Pet Design District.