L'India vuole reclutare serpenti e coccodrilli per proteggere la frontiera

La Forza di frontiera indiana, incaricata di sorvegliare i confini con Pakistan e Bangladesh, valuterà la possibilità di impiegare serpenti e coccodrilli nelle aree fluviali per prevenire infiltrazioni illegali e attività criminali. Lo riferisce il quotidiano The Hindu, citando un ordine interno del corpo. Secondo il giornale, in una comunicazione ufficiale datata 26 marzo e inviata dal quartier generale della forza a tutte le unità dispiegate lungo il confine con il Bangladesh, si afferma che è necessario "studiare e valutare, da un punto di vista operativo, la fattibilità del dispiegamento di rettili, come serpenti o coccodrilli, nei tratti fluviali vulnerabili della frontiera". Stando al documento, l'eventuale utilizzo di rettili rientrerebbe nelle indicazioni impartite dal ministro dell'Interno indiano Amit Shah.