"C'è un coccodrillo nel fiume", scatta la psicosi a Ladispoli: il Comune invita alla cautela

A Ladispoli, in provincia di Roma, è scattata la psicosi dopo la segnalazione di un alligatore nel fiume Sanguinara. Polizia e Protezione civile si sono mobilitate, ma finora le ricerche che hanno richiamato l'attenzione di diversi cittadini sulle sponde del corso d'acqua non hanno portato a nessun esito. Il sindaco Alessandro Grando ha diffuso un comunicato in cui invita la cittadinanza alla cautela, spiegando che le forze dell'ordine sono state messe in moto ma che potrebbe anche trattarsi di uno scherzo.