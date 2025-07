Australia, il volo fa ritardo per un serpente a bordo

Volo in ritardo per serpente a bordo. È successo in Australia, dove un volo della compagnia aerea Virgin Australia che copriva la tratta fra Melbourne e Brisbane ha ritardato la partenza di due ore dopo che è stato trovato un serpente nella stiva dell'aereo. L'animale è stato individuato mentre era in corso l'imbarco. Si tratta di un serpente verde lungo 60 centimetri, un cosiddetto "green tree snake".