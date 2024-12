Australia, scampa al morso di un serpente tigre mentre è alla guida

"Sorprendentemente - hanno proseguito gli agenti - è riuscita a respingere il serpente e a divincolarsi nel traffico prima di accostare e saltare fuori dalla sua auto per mettersi in salvo". La polizia ha affermato che la donna è stata visitata dai paramedici per assicurarsi che non fosse stata morsa, e un "acchiappaserpenti" ha rimosso il rettile, giudicato enorme, dal veicolo.