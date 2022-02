Coccodrillo con pneumatico al collo libero dopo sei anni

Lieto fine per il rettile che vive nel fiume Palu , nella provincia di Central Sulawesi, in Indonesia . Il coccodrillo selvatico, lungo più di cinque metri, da sei anni portava al collo una gomma di una motocicletta potenzialmente fatale.

Le autorità locali e alcuni residenti della città di Palu cercavano di catturare il coccodrillo d’acqua salata da tempo, temendo che lo pneumatico potesse soffocare il rettile man mano che cresceva di dimensioni. Anche il presentatore televisivo australiano ed esperto di coccodrilli Matthew Nicholas Wright nel 2020 aveva tentato d'intrappolare l’animale per aiutarlo ma senza successo.

Alla fine il coccodrillo, soprannominato dalla popolazione “buaya kalung ban”, che significa “coccodrillo con una collana di pneumatici", è stato liberato dal residente locale trentacinquenne Tili. "Ho catturato il coccodrillo da solo. Stavo chiedendo aiuto alle persone qui, ma erano spaventate", ha detto Tili che ha rintracciato il rettile per tre settimane e ha allestito una trappola di base con polli vivi e anatre come esca. L'uomo dopo due tentativi è riuscito a portare a riva il grosso coccodrillo legandolo con delle corde con l'aiuto di decine di persone e a rimuovere la gomma con una sega. "Non sopporto proprio di vedere gli animali feriti", queste le parole di Tili dopo aver rilasciato il coccodrillo nel fiume Palu la sera del 7 febbraio.

Secondo le autorità qualcuno ha deliberatamente messo lo pneumatico intorno al collo del coccodrillo nel tentativo fallito di catturarlo per tenerlo come animale domestico.