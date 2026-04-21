È stato trovato morto Vincenzo Ianniti, il 20enne casertano scomparso ormai oltre un mese fa. Il cadavere è stato individuato in un locale interrato di un'abitazione in ristrutturazione a San Castrese, la frazione di Sessa Aurunca dove il giovane viveva. Non è al momento chiaro chi lo abbia ucciso e perché. Nella serata di ieri sera, una persona è stata condotta in caserma e interrogata dai pm per diverse ore. Ora si attende l'autopsia che chiarirà con maggiore precisione quando e come il 20enne è deceduto. La procura indaga per omicidio.