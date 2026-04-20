Vasto, giovane trovato morto nei box condominiali: fermato il padre
L'uomo è stato interrogato per diverse ore in caserma. La conferma è arrivata dal suo legale
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Svolta nelle indagini sulla morte di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni ritrovato senza vita nel garage del condominio dove viveva a Vasto, in provincia di Chieti. Nelle ultime ore è stato fermato il padre della vittima. A confermare la notizia è stato l'avvocato dell'uomo. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella caserma dei carabinieri della città abruzzese.
Il ritrovamento
Andrea Sciorilli è stato trovato senza vita domenica nel primo pomeriggio. A dare l'allarme e a far scattare i soccorsi sono stati i genitori della vittima. Poco dopo sul posto sono arrivati carabinieri, polizia locale e gli operatori del 118 che però non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul corpo del 21enne sono state trovate ferite da taglio.
L'autopsia sul corpo del giovane
Intanto la Procura di Vasto, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia sul ragazzo, fissata per mercoledì 22 aprile.