Vasto, giovane trovato morto nei box condominiali: fermato il padre

Andrea Sciorilli è stato trovato senza vita domenica nel primo pomeriggio. A dare l'allarme e a far scattare i soccorsi sono stati i genitori della vittima. Poco dopo sul posto sono arrivati carabinieri, polizia locale e gli operatori del 118 che però non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul corpo del 21enne sono state trovate ferite da taglio.