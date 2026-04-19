L'allarme a Vasto è scattato nel primo pomeriggio. I primi a giungere sono stati i sanitari del 118, che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Carabinieri e polizia, arrivati poco dopo, hanno immediatamente isolato la zona transennando l'ingresso al garage. Al momento non è noto come sia morta la vittima. Gli accertamenti sono concentrati sulle telecamere della zona e sulle testimonianze dei residenti della palazzina.