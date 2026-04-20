Auto sulla folla a Londra dopo lite tra influencer: due feriti

L'episodio, secondo quanto riferito da vari testimoni, è stato preceduto da una "zuffa fra due donne" fuori dal club dove sembra che entrambe avessero trascorso la serata con amici. E ha provocato il panico fra i non pochi che, in orario di chiusura del night, ancora si aggiravano per strada nell'imminenza dell'alba dopo aver fatto nottata.



Persone che hanno assistito alla scena terrorizzate. La presunta investitrice - descritta da fonti di polizia come "una influencer" 29enne piuttosto popolare sul web e il cui nome circolato sui tabloid è Rielle - è stata arrestata nell'immediatezza dei fatti ed è per ora accusata di tentato omicidio e lesioni per essersi lanciata sulle vittime alla guida della propria vettura.