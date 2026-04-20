Auto sulla folla a Londra dopo lite tra influencer: due feriti
La 30enne investita, Klaudia Glam, è in fin di vita in ospedale; la collega al volante, Rielle, è stata arrestata. La discussione era iniziata in un nightclub di Soho
Una lite fra influencer sfociata in un raptus di follia e in un investimento che per qualche minuto ha fatto temere lo spettro del terrorismo nel cuore di Londra. E' successo a Soho, teatro di una notte di paura ai margini della movida del weekend. Tutto si è consumato verso le 4.30 di domenica, come raccontano nel dettaglio i tabloid britannici, davanti all'Inca, un nightclub della zona pedonale di Oxford Street, frequentatissima da turisti e visitatori anche di giorno tra shopping e locali. Il bilancio è di due feriti in condizioni "critiche", uno dei quali ricoverato in pericolo di vita in ospedale: si tratta della 30enne Klaudia Glam. A investirla Rielle.
L'investimento dopo la lite tra influencer
L'episodio, secondo quanto riferito da vari testimoni, è stato preceduto da una "zuffa fra due donne" fuori dal club dove sembra che entrambe avessero trascorso la serata con amici. E ha provocato il panico fra i non pochi che, in orario di chiusura del night, ancora si aggiravano per strada nell'imminenza dell'alba dopo aver fatto nottata.
Persone che hanno assistito alla scena terrorizzate. La presunta investitrice - descritta da fonti di polizia come "una influencer" 29enne piuttosto popolare sul web e il cui nome circolato sui tabloid è Rielle - è stata arrestata nell'immediatezza dei fatti ed è per ora accusata di tentato omicidio e lesioni per essersi lanciata sulle vittime alla guida della propria vettura.
L'impatto dell'urto, mostrato da immagini amatoriali rimbalzate in video su internet e divenute virali, è stato devastante. Ha causato il ferimento gravissimo di una donna attorno ai 30 anni, attualmente fra la vita e la morte come confermano fonti mediche, e di un uomo sulla cinquantina che ha riportato fratture e lesioni tali da condizionarne "l'esistenza futura".
Le influencer protagoniste della lite
Il nome della donna fermata in un primo momento è rimasto coperto dal riserbo. Successivamente la stampa britannica ha indicato Rielle come la donna al volante. Mentre l'edizione online del Daily Mail ha rivelato l'identità della trentenne investita, indicandola come rivale e bersaglio dell'investitrice. Si tratta di Klaudia Zakrzewska, un'influencer di moda, nata in Polonia e trapiantata in Gran Bretagna, nota con il nome di Klaudia Glam su Instagram e TikTok, dove risulta seguita da circa 258.000 follower ora in ansia per la sua vita.