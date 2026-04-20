Alessandria, donna uccisa a coltellate alla gola in strada: fermato l'ex

Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate alla gola per strada a Vignale Monferrato (Alessandria). Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza medicalizzata di Casale Monferrato, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Poco dopo il delitto è stato fermato l'ex convivente della 53enne. Si tratta di un 57enne. A suo carico non risultano denunce per reati da codice rosso