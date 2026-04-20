Bergamo, fu ucciso in casa per una rapina: due condannati a 23 e a 16 anni

La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato a 23 anni e mezzo di carcere Carmine De Simone Dicecca, 25enne di Bergamo, e a 16 anni Mario Vetere, brianzolo di Brugherio (Monza), per l'omicidio di Luciano Muttoni, morto a 58 anni il 7 marzo del 2025 nella sua casa di Valbrembo, dove venne aggredito a calci e pugni a scopo di rapina e lasciato agonizzante per 36 ore. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti, anche se le motivazioni della condanna si sapranno tra 90 giorni. Una volta scontata la condanna, i due saranno sottoposti a tre anni di libertà vigilata. Per loro l'accusa, rappresentata dalla pm Letizia Ruggeri, aveva chiesto l'ergastolo. La rapina aveva fruttato 50 euro, quattro carte di credito (che poi i due non erano riusciti a utilizzare) e la vecchia auto, una Volkswagen Golf, della vittima.