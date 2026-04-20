Pavia, coltellata mortale nel parcheggio: fermato un 17enne dopo ore di interrogatorio

Un giovane di 25 anni è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica a Pavia. La vittima, Gabriele Vaccaro, originario di Favara, è stata colpita con una coltellata al collo. Il delitto è avvenuto nel parcheggio dell'area Cattaneo, a pochi passi dal centro storico. Una zona frequentata, trasformata in teatro di violenza nel cuore della notte. La svolta è arrivata dopo ore di indagini. Un 17enne di origini egiziane è stato fermato al termine di un lungo interrogatorio in Questura. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e il movente dell'aggressione. Al momento il minorenne è accusato di omicidio, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio della vicenda.