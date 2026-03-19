Shock a Parma, scoperta la fattoria dell'orrore: animali maltrattati e carcasse in decomposizione
La titolare è stata segnalata alla procura. I militari hanno trovato conigli, cani, uccelli e asini denutriti e senza acqua
© Carabinieri
Shock nelle campagne di Parma. Animali denutriti, maltrattati e in fin di vita, più una quarantina di carcasse in decomposizione. La fattoria dell'orrore è stata scoperta dai carabinieri forestali di Parma insieme al personale veterinario dell'Ausl locale. La proprietaria della fattoria è stata denunciata per il reato di maltrattamento e uccisione di animali.
Animali senza alimenti e in situazioni critiche
Durante l'ispezione i militari e i veterinari hanno accertato la presenza di numerosi animali senza cibo e acqua. Altri nemmeno riuscivano a camminare. E poi l'orrore: sono state trovate circa quaranta carcasse di animali in decomposizione tra cui asini, cani, ovicaprini, suini, uccelli e conigli.
Il maxi sequestro
Al termine del sopralluogo la titolare dell'azienda è stata segnalata alla procura per le ipotesi di maltrattamento e uccisione di animali, nonché condizioni incompatibili con la loro natura. Considerata la situazione e il pericolo per la salute degli animali è stato disposto il loro sequestro e l'affidamento a strutture qualificate per la loro cura