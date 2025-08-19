Bologna, esposta opera con un gatto impagliato: proteste della Lav

"L'arte non deve essere il risultato del disprezzo e labanalizzazione della morte". E' il commento di Gianluca Felicetti, presidente della Lega antivivisezione (Lav), sull'opera "Copycat" realizzata dalla coppia di artisti Eva & Franco Mattes e deposta da febbraio scorso al Mambo nella mostra "Facile ironia. L'ironia nell'arte italiana tra XX eXXI secolo". Raffigura un gattino tassidermizzato collocato su una fotocopiatrice. A difendere l'opera è Lorenzo Balbi, direttore del Mambo e curatore della mostra che, tra le altre cose, espone anche un centinaio di piccioni tassidermizzati, realizzati da Maurizio Cattelan e disseminati in diverse parti del museo.