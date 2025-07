Il cane eroe Bruno ucciso da un boccone con chiodi | Era stato premiato da Giorgia Meloni

L'ultimo saluto dell'addestratore - Caressa ha salutato il suo "fedele amico" con un post su Facebook. "Ho ritrovato il corpo esanime di Bruno. Purtroppo Bruno è stato ucciso, gli hanno buttato dei würstel con dei chiodi dentro. Oggi sono morto insieme a te. Non pubblico le foto di questa atrocità perché rimarreste scioccati. Lo avete ucciso facendolo soffrire per ore. Ciao amico mio: nella tua breve missione hai riportato a casa nove dispersi", scrive l'istruttore. "Sei stato premiato dalle massime autorità per il tuo lavoro. Hai lottato per una vita intera per aiutare l'essere umano, e lo stesso umano ti ha fatto questo. Quando un vostro parente avrà bisogno di Bruno, lui non ci sarà", aggiunge.