Riccione, lite furibonda in spiaggia per un cane senza guinzaglio: intervengono i carabinieri

Doveva essere un tranquillo pomeriggio di relax sul mare, invece, si è trasformato in un vero e proprio incubo per una coppia di cinquantenni di Riccione. I due sono finiti al centro di una violenta lite in spiaggia, scoppiata per colpa di un cane lasciato libero senza guinzaglio. L'episodio si è verificato sabato 31 maggio intorno alle 19:30, nei pressi del bagno 57. La coppia stava passeggiando sulla battigia con i propri cani, godendosi il clima mite del tardo pomeriggio, quando si è trovata improvvisamente davanti a un altro cane, senza collare né guinzaglio.