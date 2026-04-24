Donna sbranata da cinque cani nei boschi di Trivigno, sequestrati gli animali: il proprietario aveva lasciato aperto il recinto

Il padrone era solito lasciare i cinque dogo liberi dal recinto che solitamente li ospita, soprattutto nel periodo di bassa stagione dove è minore la probabilità che incontrino passanti. Questa abitudine già aveva attirato a sé le veementi proteste del vicinato e degli escursionisti. Durante un primo esame medico-legale, sul corpo della donna sono stati individuati segni evidenti da morso, compatibili con una possibile aggressione da parte di cani di grossa taglia. In un primo momento si era pensato a un'aggressione da parte di un branco di lupi, ipotesi poi esclusa. Non è chiaro però se la vittima sia stata aggredita prima di perdere i sensi o se, per esempio, abbia accusato un malore e i cani si siano avvicinati a lei quando ormai era a terra. Sul decesso farà luce l'esame autoptico nei prossimi giorni. La valtellinese deceduta non sembra soffrisse di patologie.