Napoli, cani stipati in box minuscoli: un cucciolo senza zampa e uno morto
Gli animali sono stati sequestrati e affidati a una clinica veterinaria convenzionata, dove riceveranno le cure che non hanno mai avuto
© Carabinieri
I carabinieri della stazione di San Vitaliano e personale veterinario dell’ASL Na3 Sud si sono presentati in un terreno di Traversa Torre dell’Olmo, Napoli, dopo una segnalazione anonima. Davanti a loro una scena straziante. Sei cani, nessuno in condizioni igienico-sanitarie accettabili. Tre cuccioli, uno con una zampa amputata e ancora infetta. Uno libero e la carcassa di un altro. Due cani di grossa taglia rinchiusi in un box di pochi metri quadri. Niente acqua, nessuna cura, nessuna attenzione.
Gli animali sono stati sequestrati e affidati a una clinica veterinaria convenzionata, dove riceveranno le cure che non hanno mai avuto. Per quanto accertato e stato denunciato un 53enne del posto e proprietario del terreno. Risponderà di maltrattamento di animali.