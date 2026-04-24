Roma, orrore in strada: uccide a calci e pugni il suo pastore tedesco

L'intervento dei carabinieri è scattato negli scorsi giorni, dopo che alla centrale operativa di Palestrina è arrivata una chiamata che riferiva di una aggressione violenta in strada. Stando alla prima ricostruzione dei militari, alcune persone avrebbero visto il 56enne mentre teneva al guinzaglio il cane e lo percuoteva con estrema violenza con calci e pugni. I carabinieri sono immediatamente intervenuti identificando il soggetto e affidando il pastore tedesco alle cure dei veterinari dell'Asl competente. L'animale è stato trasferito d'urgenza in una clinica veterinaria ma, nonostante i tentativi disperati dell'equipe, è morto a causa delle gravi lesioni riportate.