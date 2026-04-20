Salmoni "alterati" dalla cocaina nelle acque dolci: si muovono di più

"Dove vanno i pesci determina cosa mangiano, cosa li mangia e come sono strutturate le popolazioni", spiega il ricercatore Marcus Michelangeli della Griffith University. "Se l'inquinamento sta alterando questi schemi, ha il potenziale per influenzare gli ecosistemi in modi che solo ora stiamo iniziando a comprendere". Questi risultati forniscono la prima prova che la cocaina può alterare il comportamento degli animali anche in natura, dove le condizioni ambientali sono molto più complesse che in laboratorio.