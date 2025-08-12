Acque inquinate, il 34% dei campioni nel mare e nei laghi italiani è fuorilegge

Inquinamento, maladepurazione e crisi climatica minacciano sempre più mare e laghi italiani. Secondo i risultati delle campagne estive di Legambiente - Goletta Verde (giunta alla 39esima edizione) e Goletta dei Laghi (alla 20esima edizione) presentati oggi a Roma, su 388 campionamenti effettuati nelle acque costiere e lacustri in 19 regioni, il 34% è risultato oltre i limiti di legge. In particolare, il 35% dei punti campionati con Goletta Verde è risultato inquinato o fortemente inquinato con una media di un punto ogni 80 chilometri, per i laghi il 30% è risultato oltre i limiti di legge. Migliore la situazione per i campioni prelevati direttamente in mare o nelle acque del lago, ossia in aree lontane da foci o scarichi, dove solo il 15% dei punti campionati è risultato oltre i limiti di legge (30 su 200).