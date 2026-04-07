MORTO IN OSPEDALE

Crema, giovane uccide 20enne a sprangate: sospetti su un 17enne

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'agguato

07 Apr 2026 - 11:04
© ansa

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Un ragazzo di 20 anni di origine straniera è morto dopo essere stato aggredito per strada a Crema. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito a sprangate , calci e pugni da un giovane marocchino residente nel quartiere San Bernardino. I sospetti si concentrano tra un 17enne che è già stato rintracciato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del delitto. 

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