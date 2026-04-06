L'allarme per la fuga di Elia Del Grande dalla casa-lavoro ad Alba è scattato immediatamente. Partite le ricerche che dal Piemonte si sono estese a tutto il resto d'Italia con particolare attenzione a Cadrezzate, il comune nel Varesotto dove Del Grande è nato e cresciuto e dove sterminò la famiglia. Proprio lì è tornato anche dopo la prima fuga, sempre da una casa-lavoro, lo scorso 30 ottobre e lì lo avevano fermato i carabinieri del nucleo operativo di Varese e Modena e del Ros lo scorso 12 novembre. Si nascondeva, muovendosi di notte sul lago con il pedalò.