Fano, 20enne accoltella genitori e fratello: fermato

Poco prima delle 4 del mattino di martedì 7 aprile, un giovane di 20 anni, tra pochi giorni 21, ha accoltellato i genitori e il fratello 16enne all’interno della loro abitazione a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Le tre persone ferite, il padre 46enne, la madre 43enne e il fratello, sono state trasportate all’ospedale di Ancona. Particolarmente gravi le condizioni del padre, ricoverato in terapia intensiva.