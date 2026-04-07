Un giovane di 20 anni, Fabio Ascione, è stato ucciso nella mattinata del 7 aprile a Napoli, quartiere Ponticelli, in via Carlo Miranda. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alcuni sconosciuti a bordo di uno scooter avrebbero esploso colpi di arma da fuoco che avrebbero ferito il giovane al torace. Ascione è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Villa Betania dove è spirato poco dopo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del fatto e la matrice.