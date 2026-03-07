Napoli, agguato di camorra in pieno giorno: un morto
La vittima sarebbe Castrese Palumbo, ritenuto affiliato al clan Nuvoletta: il commando lo ha colpito per strada per poi fuggire
© Ansa
Una serie di spari in pieno giorno a Marano, nel Napoletano. La vittima, colpita a morte sarebbe, secondo quanto riporta Il Mattino, Castrese Palumbo, detto Svitapierno. Si tratterebbe di un presunto affiliato al clan Nuvoletta.
L'agguato
Stando alla prima ricostruzione delle forze dell'ordine, Palumbo era in auto in via Svizzera, incrocio corso Europa, quando due persone a bordo di una moto gli si sono avvicinate. Alla prima occasione, i due hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro Svitapierno.
Le indagini
A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine e ai soccorsi diversi passanti, che hanno assistito alla scena. Sul posto i carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi e alla raccolta delle prime testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’area è stata delimitata per consentire agli investigatori di lavorare senza interferenze. Il nipote di Palumbo si trova in carcere per l'omicidio di Corrado Finale, giovane travolto un anno e mezzo fa in auto dopo un litigio.