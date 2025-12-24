Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
era ricercato dal 2022

Camorra, arrestato a Napoli Ciro Andolfi: uno dei 100 latitanti più pericolosi

È stato rintracciato all'interno di un nascondiglio in muratura ricavato all'interno di un appartamento sottoposto a perquisizione

24 Dic 2025 - 08:28
© Da video

© Da video

È stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione.

Leggi anche

Latitante arrestato dai carabinieri a Napoli, è il 21esimo dell'anno

Napoli, camorra: operazione carabinieri contro il clan Licciardi, 21 misure cautelari

La cattura del latitante, inserito nell'elenco dei primi 100 più pericolosi del ministero dell'Interno, è avvenuta nel quartiere Barra di Napoli. Ciro Andolfi, ritenuto parte del clan di camorra "Andolfi Cuccaro", è stato rintracciato all'interno di un nascondiglio in muratura ricavato all'interno di un appartamento sottoposto a perquisizione.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito il provvedimento che è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli. Si tratta - precisano i carabinieri - del 22esimo arresto di un latitante in un anno.

napoli
camorra

Sullo stesso tema