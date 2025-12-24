Camorra, arrestato a Napoli Ciro Andolfi: uno dei 100 latitanti più pericolosi

È stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione.