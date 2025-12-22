Latitante arrestato dai carabinieri a Napoli, è il 21esimo dell'anno

Durante la corsa ha scavalcato la recinzione di un complesso in via Tancredi Galimberti, cadendo da un'altezza di circa due metri senza tuttavia fermarsi. Raggiunto da un maresciallo, è nata una colluttazione che ha consentito a De Biase di divincolarsi e tentare nuovamente la fuga, interrotta poco dopo dall'intervento di un altro militare. Trasferito in ospedale e successivamente dimesso, l'uomo ha riportato alcune escoriazioni con una prognosi di dieci giorni. Più gravi le conseguenze per il maresciallo dei Carabinieri coinvolto, per il quale sono stati diagnosticati trenta giorni di prognosi.