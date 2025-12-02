Napoli, Camorra: operazione carabinieri contro il clan Licciardi, 21 misure cautelari

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea a carico di 21 indagati (19 misure in carcere di cui 5 soggetti già ristretti e 2 agli arresti domiciliari). Gli indagati, nell'ambito del clan Licciardi, sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsioni, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, ricettazione ed evasione, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.